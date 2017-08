‘Karsdorp blijft kampen met knieblessure en moet opnieuw onder het mes’

Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat Rick Karsdorp zijn debuut maakt voor AS Roma. Tijdens de medische keuring in Italië kwam er bij de rechterverdediger een knieblessure aan het licht. Om die blessure te verhelpen, werd Karsdorp begin juli geopereerd aan zijn knie.

Karsdorp blijft echter last houden van het gewricht. De medische staf van AS Roma overweegt nu om de aanwinst nog een keer te laten opereren, zo weet RTV Rijnmond te melden. Om die reden zal het debuut van Karsdorp voor AS Roma nog wel even uitblijven. Aanvankelijk bestond de verwachting dat de verdediger zich vijf weken na de eerste operatie weer bij de selectie van de Romeinen zou kunnen voegen.

De interlands van Oranje tegen Frankrijk en Bulgarije, die over een aantal weken op het programma staan, gaan dus aan Karsdorp voorbij. AS Roma telde deze zomer zeventien miljoen euro neer om Karsdorp los te weken bij Feyenoord. De rechterverdediger moest vorig seizoen bij Feyenoord al de laatste wedstrijden van het seizoen missen door een kwetsuur aan zijn knie.