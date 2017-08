Feyenoord neemt mogelijk opnieuw op huurbasis afscheid van talent

Jari Schuurman zal dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet in actie komen voor Feyenoord. RTV Rijnmond meldt dat de twintigjarige aanvallende middenvelder verhuurd mag worden en dat NEC serieuze belangstelling heeft.

Schuurman werd in het vorige voetbaljaar uitgeleend aan Willem II, maar dat avontuur werd geen onverdeeld succes. Het talent kwam slechts elf keer in actie, al kwam hij in die duels wel drie keer tot scoren. Hij trof doel in de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (twee keer) en Ajax.

Schuurman is niet de enige Feyenoorder die De Kuip op korte termijn op huurbasis gaat verlaten, want de gesprekken met FC Dordrecht zijn vergevorderd. Die gaan over een huurperiode van Mo El Hankouri bij De Schapenkoppen. Gustavo Hamer komt al op huurbasis uit voor die club uit de Jupiler League.