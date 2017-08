‘Als ik Klopp of Koeman was, zou ik Chelsea bellen om het te regelen'

Het is geen geheim dat Ronald Koeman nog altijd een spits aan zijn selectie toe wil voegen. Eerder passeerden de namen van Olivier Giroud en Danny Welbeck de revue, maar volgens Joey Barton moet Everton bij een andere Londense club aankloppen voor een nieuwe spits.

“Als ik Liverpool of Everton was, zou ik alles doen om Diego Costa binnen te halen. Chelsea heeft eerder Nemanja Matic al naar een concurrent laten vertrekken”, zegt Barton tegenover talkSPORT. “Zowel Liverpool als Everton heeft nog een spits nodig. Als je in de top vier wil eindigen en het goed wil doen in Europa, kan je Diego Costa heel goed gebruiken.”

“Diego Costa kent het model. Hij heeft de afgelopen jaren constant goed gepresteerd. Als ik Jürgen Klopp of Ronald Koeman was, zou ik Chelsea bellen om het voor elkaar te krijgen”, besluit de middenvelder, die momenteel nog tot volgende zomer geschorst is. Het kamp van de spits heeft inmiddels een transferverzoek ingediend en Costa heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer bij Atlético Madrid. Chelsea wil hem echter aan zijn contract houden en heeft vier voorwaarden gesteld.

De Spanjaard moet van the Blues terugkeren bij de club, weer gaan trainen, wedstrijdfit worden en ervoor zorgen dat hij weer deel kan uitmaken van de wedstrijdselecties. Ondertussen onderzoekt de advocaat van Costa de wettelijke mogelijkheden om een vertrek bij Chelsea voor elkaar te krijgen.