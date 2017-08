‘Ik heb begrepen dat de zaakwaarnemer van Perr met PSV gaat praten’

Perr Schuurs mag zich gerust de meest begeerde speler van de Jupiler League noemen. De verdediger is pas zeventien jaar oud, maar draagt nu al de aanvoerdersband bij Fortuna Sittard. Vader Lambert Schuurs geeft tegenover de Limburger toe dat PSV op dit moment concreet is voor zijn zoon.

“Ik heb begrepen dat de zaakwaarnemer van Perr met PSV gaat praten. Perr is geen onbekende voor PSV. In het verleden heeft hij er al eens een trainingsstage afgewerkt”, zegt Schuurs senior, wiens zoon al met de nodige grote clubs in verband gebracht werd. Zo werkte de verdediger een trainingsstage af bij Liverpool, terwijl ook Bayern München, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig en Borussia Dortmund geïnteresseerd zouden zijn.

Het contract van Schuurs in Sittard loopt nog tot medio 2019. Met de aanvoerdersband hoopten de Limburgers hem te motiveren om bij Fortuna te blijven. “Perr weet heel goed wat hij wil. En thuis praten we regelmatig over zijn toekomst. Op dit moment voelt hij zich heel erg op zijn plaats bij Fortuna. Ik lees en hoor nu ook allemaal namen van clubs die interesse zouden hebben. Het wordt van buitenaf een hele hype”, zegt Lambert Schuurs.

Schuurs brak vorig seizoen door in het eerste elftal van Fortuna Sittard. Op zestienjarige leeftijd maakte hij in oktober 2016 zijn debuut in het eerste elftal van de Limburgers, in de wedstrijd tegen VVV-Venlo. In totaal kwam hij vorig seizoen tot 24 wedstrijden voor Fortuna, waarin hij tweemaal scoorde. Sinds kort is Schuurs aanvoerder van Fortuna. “Het is heel simpel. Als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg”, motiveerde trainer Sunday Oliseh zijn keuze.