Twaalfjarige blijft indruk maken en schittert ook bij Dortmund Onder-17

Youssoufa Moukoko heeft alle ogen op zich gericht. De pas twaalfjarige aanvaller, geboren op 20 november 2004 in Kameroen, was afgelopen zondag goed voor twee treffers in de eerste competitiewedstrijd van Borussia Dortmund Onder-17.

In het treffen met SG Unterrath (0-3) kreeg Moukoko de bal op zo'n 35 meter van het doel, lobte hij de bal over een tegenstander heen, dribbelde richting het strafschopgebied en rondde keurig af. Zijn tweede doelpunt kwam na rust vanaf elf meter tot stand, nadat hijzelf onderuit was gehaald.

Vader Joseph verzekert dat er geen enkele reden is om aan de leeftijd van zijn zoon te twijfelen. "Gelijk na zijn geboorte heb ik hem bij het Duitse consulaat in Yaounde geregistreerd. Hij kan niet ouder zijn, zijn moeder Marie is maar 28 jaar. We hebben een Duitse geboorteakte."

Maak kennis met Youssoufa Moukoko (20-11-2004). De twaalfjarige aanvaller scoorde tweemaal voor Borussia Dortmund Onder-17! #moukoko #bvb #dortmund #bundesliga Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 12:20 PDT

Moukoko senior nam zijn zoon in 2014 mee naar Hamburg, waar hij in de jeugd van St. Pauli speelde. Op elfjarige leeftijd was hij al goed voor 21 treffers in 12 duels van St. Pauli Onder-15. Een jaar geleden maakte Moukoko, die zeer snel is en op zijn leeftijd al hard kan schieten, de overstap naar Dortmund.

Moukoko maakte afgelopen seizoen bij Borussia Dortmund Onder-15 al indruk. In 21 officiële wedstrijden was hij goed voor liefst 33 treffers. De Duitse voetbalbond (DFB) heeft Moukoko inmiddels al in het vizier.