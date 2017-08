‘Ze juichten met zijn drieën als Cristiano Ronaldo en die video ging viraal’

Eyong Enoh stond tussen 2008 en 2014 onder contract bij Ajax. De middenvelder kende veel succes in Amsterdam en werd onder meer drie keer landskampioen. Zijn zoontje Bashan begon op zesjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax en Enoh verbaasde zich over de Nederlandse manier van opleiden.

“Bij Ajax speel je niet gewoon voetbal, je moet het ook begrijpen. Ik heb het bij mijn zoontje gezien, ik praat veel met hem over het spelletje. Op de training stelden ze hem vragen. Waarom doe je dit? Wat is je idee hier? Waarom wil ik de bal hier hebben? Ze vertellen niet wat je moet doen, ze willen er zeker van zijn dat je weet waarom je het doet. Het zit in de Nederlandse mentaliteit om het spel te begrijpen”, zegt Enoh in een interview met Sky Sports. De Kameroener kwam uiteindelijk tot 149 wedstrijden in het shirt van Ajax.

Zijn zoontje Bashan speelt tegenwoordig in de jeugdopleiding van Arsenal. Hij heeft al de nodige bekendheid verworven dankzij een Youtube-video. "Ze juichten met zijn drieën als Cristiano Ronaldo en die video ging viraal. Hij geeft me nu al de nodige panna's", vertelt een trotse vader, die zelf momenteel zonder club zit nadat zijn contract bij Standard Luik afliep. “Ik had kunnen verlengen bij Standard. Of ik had naar Rusland kunnen gaan. Maar ik wilde gewoon terugkomen naar Engeland om hier een goede beslissing te kunnen nemen.”

“Na mijn eerste jaar in België was het een komen en gaan van trainers. Iedere transferwindow kwam er een lading spelers bij. Dan is het niet mogelijk om iets op te bouwen, want het project verandert elke keer”, vertelt Enoh. “Stabiliteit is het belangrijkste binnen een team. Bij Ajax bleven we ook allemaal een aantal jaar en daardoor bereikten we de nodige successen. Ik hoop nu een mooie club te vinden, ik heb de beste jaren nog voor me. Het is alleen zaak om de juiste club te vinden.”