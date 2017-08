Mkhitaryan onder de indruk: ‘Hij doet echt geweldig werk op het veld’

Manchester United versterkte zich deze zomer met Victor Lindelöf, Nemanja Matic en Romelu Lukaku. De laatste twee maakten veel indruk tijdens de eerste competitiewedstrijd van the Red Devils. West Ham United werd afgelopen zondag op Old Trafford met 4-0 opzij gezet.

Lukaku maakte tegen the Hammers twee treffers, terwijl Matic uitgeroepen werd tot man of the match Lindelöf werd door manager José Mourinho buiten de wedstrijdselectie gelaten, zodat hij meer tijd heeft om aan zijn nieuwe omgeving te wennen. Desondanks is Henrikh Mkhitaryan onder de indruk van al zijn nieuwe ploeggenoten.

“Het was niet alleen Matic, ik wil de andere twee ook graag noemen. Het zijn hele goede spelers, echte Manchester United-spelers. Matic doet geweldig werk op het veld. Hij probeert de bal terug te veroveren en doet in verdedigend opzicht heel belangrijk werk. Lukaku maakte doelpunten en Lindelöf heeft iets meer tijd nodig om zichzelf te laten zien. Ik wil zeggen dat het geweldige aankopen zijn, die ons veel gaan helpen”, zegt Mkhitaryan in gesprek met Sky Sports.

Micki was wel verbaasd dat Manchester United erin slaagde om Matic los te weken bij Chelsea. “Ja, maar tegelijkertijd ben ik blij dat hij hier is”, stelt de Armeniër, die vorig seizoen met Manchester United de Europa League won. De prestaties in de Premier League vielen echter een beetje tegen. “Als club en als speler heb je altijd pieken en dalen. Sinds afgelopen jaar zit de club weer in de lift en we gaan proberen om dat dit jaar door te zetten.”