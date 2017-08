‘Feyenoord kan belletje van zoekend Celtic verwachten’

Miquel Nelom geniet interesse van Celtic, zo schrijven diverse Schotse media. De linksback van Feyenoord, die nadrukkelijk openstaat voor een transfer, lijkt her en der te worden aangeboden door zijn zaakwaarnemer. Nelom is in Rotterdam-Zuid het voornaamste slachtoffer van de komst van Ridgeciano Haps, die deze zomer AZ inruilde voor Feyenoord.

Nelom, 26 jaar, is een van de kandidaten om het vertrek van Emilio Izaguirre naar Al-Fayha op te vangen. De verdediger, goed voor twee A-interlands met het Nederlands elftal, moet naar verluidt iets meer dan een miljoen euro kosten. Het contract van Nelom met Feyenoord loopt volgend jaar zomer ten einde.

Nelom werd de voorbij weken met clubs als Stoke City, Watford en Espanyol in verband gebracht. Bij Celtic zou hij overigens evenmin van speeltijd verzekerd zijn. Kieran Tierney, twintig jaar, is een van de grootste talenten van het Schotse voetbal, maar het spreekt in het voordeel van Nelom dat hij ook centraal achterin kan spelen. Hij was de voorbije twee seizoenen geen basiskracht onder Giovanni van Bronckhorst.