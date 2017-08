‘PSV heeft twee opties in Eredivisie voor positie van stand-in van Zoet’

PSV wil in de komende weken het keepersgilde van trainer Phillip Cocu versterken, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. Volgens de regionale krant denkt technisch manager Marcel Brands aan twee doelmannen uit de Eredivisie: Bram Castro van Heracles Almelo en Eloy Room van Vitesse.

PSV zoekt naar een geschikte stand-in van Jeroen Zoet, een reserve-keeper met ervaring.

Remko Pasveer en Hidde Jurjus verlieten eerder deze zomer de gelederen van PSV en Luuk Koopmans kampt met blessureleed. Het is overigens nog maar de vraag of ook Zoet in Eindhoven zal aanblijven. De Oranje-international wordt zo nu en dan nog met het buitenland in verband gebracht.

Castro was eigenlijk al rond met AA Gent, maar de 34-jarige doelman uit België zag zijn transfer op het laatste momet spaak lopen. De zes jaar jongere Room was de afgelopen seizoenen eerste doelman van Vitesse, maar is zijn plaats onder de lat kwijtgeraakt aan de van PSV overgekomen Pasveer.