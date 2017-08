‘Engelse clubs stemmen in met transferverbod ná start van Premier League’

Vanaf komend seizoen is het aankopen en verkopen van voetballers na de start van de Premier League mogelijk niet meer toegestaan. Volgens onder meer The Daily Telegraph gaan de competitieorganisatie en vertegenwoordigers van de twintig clubs in september akkoord met het voorstel over het vervroegen van de transferdeadline.

Een ruime meerderheid zou zich aftekenen voor de aanpassing van de transferdeadline. Dat betekent in dat geval dat de Premier League-clubs alleen nog zaken kunnen doen op de transfermarkt tót de start van het nieuwe seizoen. Uitzondering zal zijn de verkoop van spelers aan clubs uit andere landen, waar de markt nog wel langer open zal zijn.

Tal van Premier League-clubs hebben in deze fase van het jaar te maken met spelers die per se naar een andere Engelse club willen en daardoor niet meer met hun hoofd bij hun huidige werkgever zitten, ook al is het nieuwe seizoen afgelopen weekeinde al gestart. Gylfi Sigurdsson wordt al maanden door Everton begeerd, maar Swansea City vraagt de hoofdprijs voor de middenvelder. Virgil van Dijk is een ander goed voorbeeld. De verdediger van Southampton wil absoluut het St Mary's verlaten.