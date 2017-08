‘Die transfer mislukte, maar Ajax had geen adequate vervangers in beeld’

Na de uitschakeling in de Champions League tegen OGC Nice en de uitglijder in de eerste competitiewedstrijd bij Heracles Almelo zijn de supporters van Ajax niet te spreken over de directie op het gebied van transfers. Davy Klaassen, Kenny Tete en Jaïro Riedewald waren al weg en nu dreigt Ajax ook nog Davinson Sánchez kwijt te raken. Een goed gevulde portemonnee, maar het aantal ingaande transfers is relatief laag.

Net als het voorbije seizoen komt de reactie van Ajax op de transfermarkt te laat, vindt NOS-commentator Arno Vermeulen. "Ze laten spelers gaan en dan verwacht je dat ze snel anticiperen", zo vertelt hij in gesprek met NPO Radio 1. "De transfer van die Kroaat (Mateo Barac, red.) mislukte, maar ze hadden blijkbaar geen adequate vervangers in beeld."

Mikos Gouka omschrijft het als 'een Nederlands probleem'. De journalist bij het Algemeen Dagblad verwijsr naar Feyenoord in 2014, dat destijds in de voorronde van de Champions League tweemaal verloor van Besiktas. "Toen werd gekscherend gezegd dat Fred Rutten met de B1 speelde. Nederlandse clubs zijn blijkbaar niet in staat om snel te anticiperen. Dat Feyenoord daarin vorig seizoen wel slaagde, is de basis voor de titel geweest."