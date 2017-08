Doelwit AZ speelt donderdag tegen Ajax: ‘Gesprekken zitten een beetje vast’

AZ is nog altijd geïnteresseerd in Fredrik Midtsjö. De middenvelder speelt donderdag sowieso nog mee met Rosenborg BK, in het eerste Europa League-duel met Ajax. Het is niet de eerste keer dat de clubs aan de onderhandelingstafel zitten.

AZ nam eerder al Jonas Svensson en de inmiddels vertrokken Markus Henriksen van Rosenborg over. De komst van de 24-jarige Midstjö is op dit moment nog niet aan de orde. "We zijn nog steeds met hem bezig, maar de onderhandelingen zitten een beetje vast op dit moment", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts dinsdag tegen De Telegraaf/i>.

"Van een akkoord is zeker nog geen sprake." Midtsjö maakte als zestienjarige zijn debuut in de hoofdmacht van Rosenborg. Pas in 2015 slaagde de middenvelder erin om ook daadwerkelijk door te breken. De enkelvoudig Noors A-international heeft nog een contract tot 2020 met de koploper van de Eliteserien.