Jörgensen looft ploeggenoot: ‘Dan wordt hij een sensatie dit seizoen’

Nicolai Jörgensen wil dit seizoen zijn status als doelpuntenmachine bevestigen. De topscorer van het afgelopen Eredivisie-seizoen startte zondag meteen goed, door in het thuisduel van Feyenoord met FC Twente (2-1) te scoren. De Deen weet echter dat clubs altijd al van Feyenoord wilden winnen, maar dit seizoen willen ze de regerend landskampioen verslaan. "Maar Feyenoord heeft wederom een sterke selectie die volgens mij alleen maar beter zal worden", zo stelt Jörgensen.

Niet te veel punten in de beginfase laten liggen, is het credo. "Anders ben je veroordeeld tot achtervolgen in de maanden die volgen. Vorig seizoen legden we de basis voor onze landstitel in de eerste maanden, toen we maar liefst negen wedstrijden op een rij in winst omzetten", zo vertelt Jörgensen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Er zijn spelers weggegaan, maar kijk eens naar de nieuwe jongens. Jean-Paul Boëtius is echt een geweldige voetballer. Als hij de concentratie en de focus van de eerste weken vasthoudt, wordt hij een sensatie dit seizoen."

Jörgensen voelt de honger als team nog meer dan vorig seizoen. "We weten nu hoe het voelt om iets heel groots te winnen. Persoonlijk zal ik moeten bevestigen wat ik hier in mijn eerste jaar heb laten zien. Dat is toch anders, want vorig seizoen kenden de mensen mij de eerste drie maanden niet of nauwelijks. Nu stellen de verdedigers zich helemaal op mij in. Maar het blijft lastig, hoor. Als je ervoor kiest om mij strakker te dekken, slaan bij Feyenoord meteen andere spelers toe."