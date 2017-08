‘Overbodige Tim Krul kan loopbaan in Noordwest-Spanje vervolgen’

Tim Krul is aangeboden bij Deportivo la Coruña, zo melden diverse Spaanse media maandagavond laat. De doelman komt bij Newcastle United niet in de plannen van Rafael Benítez voor en mag, ondanks een contract tot medio 2018, vertrekken. De 29-jarige Krul maakt al sinds 2006 deel uit van de gelederen van the Magpies.

Krul groeide in 2010/11 uit tot eerste doelman van Newcastle. Een zware knieblessure in de kwalificatie-interland tussen Nederland en Kazachstan maakte in oktober 2015 een einde aan zijn seizoen. De doelman werd een jaar geleden aanvankelijk voor een compleet seizoen uitgeleend aan Ajax, maar na een half jaar met weinig speelminuten opteerde hij voor een uitleenbeurt van zes maanden aan AZ.

Benítez heeft meer vertrouwen in Rob Elliot als eerste doelman en heeft daarnaast Karl Darlow tot zijn beschikking. Verder wil hij Freddie Woodman als derde doelman in het keepersgilde behouden. Deportivo zag Gérman Lux twee maanden geleden naar River Plate verkassen. De club uit Noordwest-Spanje, die het LaLiga-seizoen thuis tegen Real Madrid opent, kan derhalve alleen Przemyslaw Tyton inzetten.