Ajax maakt afspraak: ‘Als ik niet doorstroom naar het eerste, word ik verhuurd’

Terry Lartey-Sanniez geldt als een van de meest ervaren spelers bij Jong Ajax. De verdediger staat aan de vooravond van zijn vierde seizoen bij de beloften, al hoopt hij uiteindelijk in Ajax 1 terecht te komen. Het 21-jarige talent heeft 68 duels in de Jupiler League in de benen en wacht nog altijd op zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht.

Marcel Keizer kent Lartey-Sanniez in ieder geval goed, want de hoofdtrainer stond vorig seizoen aan het roer bij het beloftenteam. De jongeling droomt ervan dat Keizer hem opnieuw een kans geeft. "Dat hoop ik natuurlijk wel, maar ik durf het niet hardop zo uit te spreken", vertelt hij op de clubsite van Ajax. "Ik ga er gewoon vol voor en zie wel waar het schip strandt. Mijn focus is volledig op Ajax gericht. Het zal vanzelf duidelijk worden of ik mijn best moet blijven doen bij Jong Ajax, of wellicht kan doorstromen naar het eerste."

"Mocht dat laatste niet lukken, dan sta ik open voor een verhuur. Dat is met Ajax ook zo afgesproken. Ik wil graag in de Eredivisie spelen en kijken waar mijn plafond ligt", geeft Lartey-Sanniez aan. Hij noemt het spelen in de Johan Cruijff ArenA een droom die hij al 'lange tijd' heeft. Lartey-Sanniez maakt al sinds 2008 deel uit van de jeugdopleiding. "Ik hoop gewoon een keer kans te krijgen en die met beide armen aan te grijpen."

Lartey-Sanniez weet niet of hij dicht tegen Ajax 1 aan zit. Wel voelt hij zich betrokken, zo geeft de jeugdexponent aan. "De trainers komen altijd bij wedstrijden van Jong kijken en je mag soms in oefenduels van het eerste of met trainingen mee doen. Je bent niet uit beeld. Integendeel zelfs. Dat geeft een goed gevoel." Het contract van Lartey-Sanniez bij Ajax loopt nog een jaar door.