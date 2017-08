Galatasaray wervelt in eerste helft en gaat na één speelronde aan kop

Galatasaray is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. De ploeg van Igor Tudor kende maandagavond geen problemen met Kayserispor, dat met 4-1 werd verslagen. Met name in de eerste helft maakte Galatasaray een sterke indruk; na rust kwam de gastheer evenmin in de problemen tegen de nummer vijftien van het afgelopen seizoen.

Galatasaray, dat vlak voor de aftrap de komst van Sofiane Feghouli bekendmaakte, speelde een uitstekende eerste helft. Na 45 minuten stond het 3-1 en dat was een verdiende voorsprong voor de club uit Istanbul. Garry Mendes Rodrigues stond aan de basis van het openingsdoelpunt: na een kwartier bediende hij Tolga Cigerci vanaf de rechterflank na een individuele actie, waarna Tolga vlak voor het doel afrondde. Levent Gülen zorgde na een corner voor de gelijkmaker, maar de vreugde bij Kayserispor was van korte duur.

Dankzij Younès Belhanda werd het al gauw 2-1. De zomeraanwinst, die zijn debuut maakte in de competitie, ontving de bal in het strafschopgebied van Bafétimbi Gomis en twijfelde oog in oog met keeper Silviu Lung Jr. niet. Via Gomis werd de marge twee: de spits speelde zich knap vrij tussen twee man en vond het gaatje in de linkerhoek. Na rust kreeg Tolga een grote kans op zijn tweede, maar de keeper van Kayserispor keerde zijn inzet.

Bovendien zag Gomis een treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel. Kayserispor, met Deniz Türüc in de basis, kon er weinig tegenover stellen. Drie minuten voor tijd mocht Gomis toch zijn tweede van de avond maken. Kort nadat Tiago Lopes van Kayserispor van het veld moest met zijn tweede gele kaart, werd Gomis gelanceerd en knalde hij de bal vol overtuiging in de kruising. Galatasaray gaat dankzij dat late doelpunt na één speelronde alleen aan kop. De club heeft het beste doelsaldo van de competitie.