PEC pareert kritiek: ‘Het is in ieder geval een betere mat dan bij Roda JC’

PEC Zwolle won zondag met 4-2 van Roda JC Kerkrade, maar na afloop ging het vooral over het kunstgras in de Overijsselse stad. Christian Kum raakte geblesseerd aan zijn knie en na afloop uitte hij zijn frustratie door te stellen dat het nieuwe kunstgrasveld in het MAC3Park Stadion op een hockeyveld leek.

"Dat moeten we dan maar als compliment zien", reageert voorzitter Adriaan Visser in gesprek met Voetbal International. "Hockey is een mooie sport waar Nederland in excelleert. Zonder gekheid, de kritiek is niet terecht. Deze zomer is er een nieuwe kunstgrasmat aangelegd. Het is de allernieuwste en de allerbeste. Het is in ieder geval een betere mat dan bij Roda."

"Alles is gekeurd, volgens een formeel protocol", vervolgt Visser, die stelt dat het veld aan alle regels voldoet. De preses zegt dat de club hartstikke tevreden is met het kunstgras. "Natuurlijk is natuurgras minstens zo mooi, maar wij hebben hier voor gekozen. Als deze mat 'op' is, in 2021 of 2022, zijn we voornemens over te gaan op een hybride mat. Tot die tijd doen we het met dit veld."

Vissers stelt dat de spelers van Zwolle positief zijn over het veld en geeft tevens aan dat blessures nou eenmaal bij voetbal horen. "Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de kans op blessures groter is bij het spelen op kunstgras. Die arme jongen van AZ (Calvin Stengs, red.) raakte geblesseerd bij PSV. Dan is het pech en hoor je niemand over het gras..."