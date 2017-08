Sneijder moet debuut voor OGC Nice uitstellen; ook Balotelli ontbreekt

Wesley Sneijder is niet opgenomen in de 21-koppige selectie van OGC Nice voor de wedstrijd tegen Napoli van woensdagavond. Hetzelfde geldt voor Mario Balotelli en Bassem Srarfi, zo blijkt uit de gepubliceerde spelerslijst van de Franse club. Sneijder is nog niet volledig fit en heeft volgens trainer Lucien Favre te weinig tijd gehad om zich voor te bereiden op het cruciale duel in de play-offs van de Champions League.

De absentie van Balotelli komt niet onverwacht. De spits liep in de eerste wedstrijd tegen Ajax in de derde voorronde een bovenbeenblessure op. Sindsdien stond hij niet meer op het veld. Balotelli traint nog niet mee met de rest van de spelersgroep en deed maandagochtend wat persoonlijke oefeningen op het veld, die weinig inspanning vereisten. Srarfi hield vrijdag een blessure over aan de tweede competitiewedstrijd tegen Troyes (1-2 nederlaag) en loopt op krukken.

Nice hoopt zich via het tweeluik met Napoli voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De nummer drie van het afgelopen Ligue 1-seizoen schakelde Ajax uit in de derde voorronde en begint woensdag met een uitwedstrijd in Napels. Ondertussen hoopt Dick Advocaat dat Sneijder op tijd fit is voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.