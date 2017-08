NEC heeft begeerde talenten nog: ‘Als ik niet weg mag, kan ik weinig doen’

NEC degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie. Hoewel jongelingen Jay-Roy Grot en Ferdi Kadioglu goed presteerden, konden ze niet voorkomen dat ze komend voetbaljaargang in de Jupiler League moeten voetballen. De twee worden in Nijmegen gezien als toptalenten, maar ze zijn evenwel geïnteresseerd in een stap hogerop.

"Dat is lastig om te zeggen", zegt Kadioglu in gesprek met FOX Sports op de vraag of de Jupiler League wel de juiste competitie is voor de talenten. "Natuurlijk wil je veel minuten maken, maar je wilt ook op het allerhoogste niveau spelen. Die afweging moet je zelf maken. Ik heb wel vaker gezegd dat ik het liefst op hoog niveau wil spelen. Maar ja, als de club mij niet wil gaan, kan ik niet veel doen."

De negentienjarige Grot is minder stellig in zijn woorden dan zijn twee jaar jongere teamgenoot. "Ik zie wel wat er komt en wat er gebeurt. Of ik kom of dat ik ga… Ik zie het wel." Voor beide spelers is veel belangstelling, maar ze weigeren, zoals enkele andere voetballers, om niet meer op de training te verschijnen. "Als ik ga, wil ik eerlijk weg. Zoals het hoort. Zo ben ik", aldus Grot.

Kadioglu werd de afgelopen maanden gelinkt aan Vitesse, Ajax, FC Utrecht, Trabzonspor en Konyaspor; Grot zou gevolgd worden door Fiorentina en clubs uit de Championship.