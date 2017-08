Chelsea-icoon baalt van verkoop: ‘Ik ken de politiek niet achter deze transfer’

Frank Lampard baalt dat Chelsea Nathaniel Chalobah van de hand heeft gedaan. De 22-jarige middenvelder werd vorige maand voor 5,7 miljoen euro verkocht aan competitiegenoot Watford. Hoewel the Blues een terugkoopclausule hebben bedongen in de deal met the Hornets, kan Lampard niet begrijpen dat de regerend landskampioen Chalobah heeft verkocht.

"Ik ken de politiek niet achter deze transfer, maar ik ben fan van Chalobah", zegt de oud-middenvelder van onder meer Chelsea in gesprek met Goal. "Ik geniet van de wijze hoe hij zich heeft ontwikkeld. Ik heb hem jarenlang gevolgd, van schooljongen tot aan zijn verhuurperiodes. Hij verbeterde zich toen, vooral toen hij naar het buitenland ging (Napoli, red.). Dat heeft hem echt beter gemaakt, als speler en als persoon."

Lampard herhaalt dat hij de details achter de reden van het vertrek van Chalobah niet kent. "Maar ik had graag gezien dat hij bleef. Hij moet wel aan speelminuten komen, want hij is oud genoeg nu. Hij moet iedere week spelen en ik weet zeker dat dat het geval zal zijn bij Watford. Hij is een voorbeeld van het opleiden en verkopen van jongeren om snel geld te incasseren, om ze later wellicht weer terug te kopen."

Naast Chalobah hebben ook onder anderen jongelingen Bertrand Traoré en Nathan Aké de club op definitieve basis verlaten. Verder heeft Chelsea meer dan twintig spelers verhuurd. Toch stelt Lampard dat Antonio Conte zijn best heeft gedaan om jonge spelers kansen te bieden op Stamford Bridge. "Je moet goed genoeg presteren wanneer je met het eerste traint of twintig minuten invalt. Je kan managers niet bekritiseren dat ze jongelingen geen kansen bieden en vertrouwen op ervaren spelers, zeker niet met de korte levensduur van managers bij clubs", besluit Lampard.