Grootmachten overwegen 40 miljoen te betalen voor ‘slachtoffer van Paulinho’

Door de komst van Paulinho van Guangzhou Evergrande naar Barcelona lijkt Sergi Roberto nog minder aan spelen toe te komen in Catalonië. Onder meer Sport meldt maandag dat de verdediger annex middenvelder gefrustreerd is geraakt door het beleid van de club. Hij staat zodoende welwillend tegenover een transfer.

Barcelona maakte maandag de transfer van Paulinho officieel, waarbij de Chinese club veertig miljoen euro ontvangt voor de transactie. De komst van de Braziliaan betekent slecht nieuws voor Roberto, die momenteel weinig vertrouwen zou voelen van de club en de technische staf. Aan belangstelling geen gebrek voor de Spanjaard, want meerdere Europese topclubs willen hem inlijven.

Chelsea, Manchester United en Manchester City zouden hem als potentieel belangrijke kracht zien, terwijl ook Juventus en AC Milan bereid zouden zijn om de transferclausule van veertig miljoen euro te activeren. De Catalaan heeft zijn zinnen echter gezet op een nieuw avontuur in Engeland, omdat hij graag wil voetballen in de Premier League, bij een club die meespeelt om de prijzen. Naar verluidt beslist Roberto deze week over zijn toekomst.