‘Chelsea wijst afwezige Diego Costa op contract en stelt vier eisen’

Chelsea wil dat Diego Costa zich aan zijn contract houdt. De regerend kampioen van Engeland verwacht dat de aanvaller zijn vakantie beëindigt en terugkeert bij de club, zo meldt Sky Sports maandagavond. Op dit moment verblijft Diego Costa in Brazilië, omdat de spits van Antonio Conte te horen kreeg dat hij niet in zijn plannen voorkomt.

Chelsea heeft Diego Costa echter gewezen op zijn contractuele voorwaarden. The Blues stellen vier eisen: de Spanjaard moet terugkeren bij de club, weer gaan trainen, wedstrijdfit worden en ervoor zorgen dat hij weer deel kan uitmaken van de wedstrijdselecties. De vraag is hoeveel Diego Costa daarvoor voelt. Hij kreeg vorige maand een extra week vakantie en zou zich op 17 juli weer bij de club moeten melden, maar dat is niet gebeurd. Volgens Sky Sports heeft de aanvaller geen uitleg gegeven over zijn absentie bij de trainingen.

Het contract van de international loopt nog twee seizoenen door. Diego Costa probeert via de rechtszaal een vertrek bij Chelsea te bewerkstelligen. Advocaat Ricardo Cardoso bevestigde zaterdag tegenover EFE dat hij alle wettelijke mogelijkheden onderzoekt om een transfer mogelijk te kunnen maken. “De manier waarop Diego Costa is medegedeeld dat hij niet meer nodig is, getuigt van weinig respect. Dit soort discriminerend gedrag maakt het voor hem onmogelijk om terug te keren naar Chelsea."

Het kamp-Diego Costa heeft een transferverzoek ingediend. Hij wil graag terugkeren bij Atlético Madrid, maar het transferverbod van de Spaanse club maakt dat voorlopig onmogelijk. Daarom zal de spits waarschijnlijk eerst een half jaar verhuurd worden, waarna hij zich in januari bij Atlético meldt. Volgens AS is AC Milan de meest serieuze kandidaat om Diego Costa zes maanden te huren. Chelsea staat echter niet te springen om de onderhandelingen te openen. Ondertussen wacht Atlético of de impasse tussen Chelsea en Diego Costa doorbroken wordt.