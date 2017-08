‘Borussia Dortmund accepteert honderd miljoen; deal met Barça nabij’

Borussia Dortmund heeft een bod van honderd miljoen euro van Barcelona voor Ousmane Dembélé geaccepteerd, maar de Duitse club wil tevens dertig miljoen euro aan bonussen in de overeenkomst betrekken. Dat meldt Sport althans maandagavond. De krant stelt dat de onderhandelingen goed en voortvarend verlopen.

De clubs zouden volgens Sport al dichtbij een overeenkomst zijn over een definitieve transfer. Barcelona zou dan eerst honderd miljoen euro moeten overmaken en later kan Dortmund via bonussen nog wellicht dertig miljoen verdienen aan de overgang van de Fransman, die er geen geheim van heeft gemaakt graag naar Catalonië te willen verkassen.

Momenteel onderhandelen de clubs nog over de bonusconstructies, zoals toekomstige geldsommen op basis van gespeelde wedstrijden, gewonnen prijzen en het aantal doelpunten dat de twintigjarige aanvaller gaat maken. De Catalanen vinden dertig miljoen echter te gortig en willen dit bedrag omlaag hebben. Zo niet, dan wil Barcelona dat Dortmund akkoord gaat met een transfersom lager dan honderd miljoen.

Dembélé wil dolgraag in het shirt van Barcelona spelen en was vorige week plots afwezig bij de training van die Borussen. Trainer Peter Bosz heeft in samenspraak met de club besloten de aanvaller voorlopig uit de selectie te zetten, waardoor hij momenteel op zichzelf traint. Dortmund zou zich nu in de positie bevinden dat het een vertrek van Dembélé accepteert.