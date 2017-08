Keizer: ‘We verdienden het om te winnen van Heracles Almelo’

Het seizoen had voor Ajax nauwelijks slechter kunnen beginnen. In de derde voorronde van de Champions League werd de ploeg van Marcel Keizer uitgeschakeld door OGC Nice en zaterdag verloren de Amsterdammers met 2-1 van Heracles Almelo. In gesprek met Ajax TV gaat Keizer in op de zwakke seizoensstart. "We zijn met de neus op de feiten gedrukt."