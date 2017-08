‘Ajax rondt transfer Sánchez deze week af; gesprekken vergevorderd’

Davinson Sánchez heeft Ajax laten weten dat hij zijn carrière zeer graag wil voortzetten in de Premier League. De onderhandelingen van de Amsterdamse club met Tottenham Hotspur zijn inmiddels in een vergevorderd stadium aanbeland, zo meldt het Colombiaanse Deportes RCN maandag.

The Spurs boden afgelopen week zo'n veertig miljoen euro op Sánchez, die niet aanwezig was toen de Amsterdammers zaterdagavond verloren van Heracles Almelo (2-1). Ajax veegde het bod van Tottenham van tafel en liet weten dat de verdediger niet te koop is. Deportes RCN verwacht dat de transfer van Sánchez naar Londen binnen enkele dagen wordt afgerond.

Manager Mauricio Pochettino wil zondag al een beroep kunnen doen op de Zuid-Amerikaan, wanneer de club het opneemt tegen regerend landskampioen Chelsea. "De gesprekken zijn gaande, een akkoord is nabij", laat een bron weten aan het Colombiaanse medium. "Davinson heeft Ajax laten weten dat hij in Engeland wil voetballen." Ajax hoopt volgens diverse media zo'n vijftig miljoen euro te verdienen aan Sánchez. Naast Tottenham azen ook Chelsea en Real Madrid op de verdediger.