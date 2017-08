Mourinho: ‘Ik wilde Chelsea niet lastigvallen, tot er iets specials gebeurde’

José Mourinho kan het nog steeds niet geloven dat Nemanja Matic, na een transfer van 45 miljoen euro, tegenwoordig speler is van Manchester United. De Portugese oefenmeester dacht dat de middenvelder onhaalbaar was, maar toen hij te horen kreeg dat het mogelijk was om de Serviër naar Old Trafford te halen, twijfelde Mourinho geen seconde.

"Het had alles te maken met wat er achter de schermen bij Chelsea afspeelde", zegt Mourinho tegen verslaggevers. "En dat weten we niet precies. Het enige dat we weten is dat ik, toentertijd bij Chelsea, hem naar Stamford Bridge bracht, omdat ik dacht dat hij een speler met speciale kwaliteiten is."

"Toen ik vertrok bij Chelsea heb ik altijd gedacht dat hij een perfecte speler voor United zou zijn. Maar ik wilde hem niet lastigvallen. Ik wilde Chelsea niet lastigvallen. Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was, totdat er iets speciaals gebeurde bij Chelsea. En het leek er inderdaad op dat er iets gebeurde." Naar verluidt is manager Antonio Conte niet gelukkig dat Matic vertrokken is bij the Blues.

"Zijn zaakwaarnemer zei op een gegeven moment tegen mij: 'Je kan hem halen, je moet alleen betalen.' Dus nu hebben we hem en daar zijn we blij mee, omdat hij een speler is die het team nodig had. We hebben ook nog Michael Carrick. Michael speelt ondanks zijn leeftijd nog een belangrijke rol. Ik ben blij met dit soort stabiele spelers", besluit Mourinho.