Schenkeveld verlaat Zwolle en verkast gratis naar oude club Van 't Schip

Bart Schenkeveld maakt per direct de overstap naar Australië, zo meldt PEC Zwolle maandagmiddag via de officiële kanalen. De 25-jarige verdediger tekent een contract bij Melbourne City FC, de voormalige club van trainer John van 't Schip, die momenteel werkzaam is bij de Eredivisionist.

Schenkeveld speelde sinds 2015 bij de Zwollenaren en kwam tot een totaal van 34 officiële optredens. Voor zijn tijd bij de Blauwvingers kwam hij uit voor Heracles Almelo, Excelsior en Feyenoord. Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, is blij voor Schenkeveld, zo laat hij weten op de clubsite: "Bart heeft zich de afgelopen twee seizoenen zeer verdienstelijk opgesteld voor de club."

"Hij schikte zich in zijn rol en stond paraat zodra er een beroep op hem werd gedaan. Wij geven Bart nu de ruimte om zijn carrière in Australië van een nieuwe impuls te voorzien." Schenkeveld ontbrak al in de wedstrijdselectie van PEC Zwolle tijdens het duel met Roda JC Kerkrade vanwege de transfer. Schenkeveld had bij de club nog een contract voor één seizoen. Melbourne City betaalt geen transfersom.

"Maar zijn salaris komt vrij en daarmee kunnen we Nicolás Freire naar PEC Zwolle halen", aldus Nijkamp. De sportbestuurder is al een tijdje bezig met Freire en hoopt de Argentijnse verdediger deze week in Zwolle te kunnen begroeten. Als het laatste papierwerk is afgerond, wordt hij voor twee seizoenen gehuurd van Manchester City.