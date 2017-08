‘Zo loopt het, drie maanden geleden liep ik nog met de aanvoerdersband’

Ben Rienstra verdedigt dit seizoen de clubkleuren van Willem II. De Tilburgse club maakte maandagmiddag bekend de 27-jarige middenvelder voor één jaar te huren van AZ, waar Rienstra niet meer voorkwam in de plannen van John van den Brom. Hij hoopt zijn carrière bij Willem II nieuw leven in te kunnen blazen.

"Ik had meerdere opties, ook in het buitenland. Maar dat waren geen opties waarbij het complete plaatje klopte", licht hij toe in gesprek met FOX Sports. "Op sommige plaatsen kun je natuurlijk veel geld verdienen en er waren natuurlijk grotere opties dan Willem II, alleen heb ik gekeken naar wat de beste deal is voor mij en voor mijn gezin."

Rienstra werd in 2015 door AZ weggeplukt bij PEC Zwolle en was in zijn debuutjaar nog 26 keer basisspeler in de Eredivisie. Het afgelopen seizoen moest hij echter steeds vaker genoegen nemen met een reserverol. "Zo loopt het", reageert hij. "Drie maanden geleden liep ik nog met de aanvoerdersband om en ging het allemaal goed. Ik heb ook een goede periode gehad bij AZ, maar dan klikt het op een gegeven moment even niet. Het is eigenlijk van de ene op de andere dag dat je geen minuten meer maakt."