Complimenten voor Cocu: ‘Ik denk dat hij het strenger gaat aanpakken’

Voor Joshua Brenet liep de seizoensouverture van PSV tegen AZ zaterdagavond uit op een teleurstelling. De verdediger speelde een matige wedstrijd en werd al na een half uur naar de kant gehaald door Phillip Cocu. De actie van de PSV-trainer om Brenet vroegtijdig te slachtofferen kan rekenen op de goedkeuring van Willy van de Kerkhof.

"Ik moet hem complimenteren met het feit dat hij Brenet op tijd wisselde. Die speelde dan ook wel de alle slechtste wedstrijd die ik ooit heb gezien", zegt het clubicoon van de Eindhovense club tegen Omroep Brabant. PSV liep met Kenneth Paal binnen de lijnen in de tweede helft uiteindelijk uit naar een 3-2 overwinning.

Daarmee herstelde de ploeg van Cocu zich enigszins van de uitschakeling door Osijek in de derde voorronde van de Europa League. "Ik denk dat Cocu het strenger gaat aanpakken dit seizoen. Na de nederlagen tegen Osijek zal dat ook wel moeten", wordt Van de Kerkhof aangevuld door broer René. "Ik denk dat de crisis nog niet voorbij is. We hebben nu een overwinning maar één zwaluw maakt nog geen zomer."