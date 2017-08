Spelersvrouw roept Pastoor tot de orde via Instagram: ‘Het is geen verrassing!'

Met zeven competitiedoelpunten besloot Loris Brogno de afgelopen voetbaljaargang als clubtopscorer van Sparta Rotterdam, maar de Belg hoefde in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen niet te rekenen op een basisplaats. Alex Pastoor hield de vleugelspits tegen VVV-Venlo negentig minuten op de bank en dat was overduidelijk tegen het zere been van diens vriendin Beverlly Van Petegem.

Van Petegem was er als de kippen bij na de met 3-0 verloren seizoensouverture om haar onvrede te uiten. "Ik vind het heel jammer voor Sparta, maar het is geen verrassing als je je topscorer op de bank zet!", schreef zij onder een foto van Pastoor op Instagram. "Als trainer is het je taak om de beste spelers te laten spelen, niet de spelers die je aardig vindt!!"

Brogno vroeg zich vorig seizoen zelf ook al eens af waarom hij niet altijd verzekerd was van een basisplaats. "Het is niet leuk om op de bank te zitten, ik wil altijd in de basis staan. Dat is mijn doel. Ik kwam het veld in en ik scoorde en gaf een assist. Ik snap niet waarom ik op de bank zat, maar misschien de supporters nu ook niet", zei hij na het duel met Roda JC Kerkrade in november 2016.