Bijval voor De Boer: ‘Het zit in zijn DNA, Nederlanders willen dat zo’

Frank de Boer beleefde afgelopen weekeinde een dramatische seizoensouverture met Crystal Palace, maar de oefenmeester weet zich gesteund door Christian Benteke. Volgens de Belgische aanvalsleider van the Eagles is het zaak voor hem en zijn ploeggenoten om zich zo snel mogelijk aan te passen aan de beoogde speelstijl van De Boer.

Palace trad zaterdagmiddag tegen promovendus Huddersfield Town aan in een 3-5-2-formatie, maar ging uiteindelijk met 0-3 onderuit. "Het is een nieuw systeem voor ons, maar het mag geen excuus zijn", wordt Benteke geciteerd door diverse Engelse media. "We hebben al een aantal wedstrijden in het systeem gespeeld. We moeten er zo snel mogelijk aan wennen, want de competitie is al begonnen. Volgende week spelen we opnieuw een lastig duel, uit bij Liverpool. Het mag geen excuus zijn, we moeten ermee leren omgaan."

Het verbaast Benteke allerminst dat De Boer sinds zijn komst deze zomer de nodige aanpassingen heeft beoogd aan te brengen bij Palace. "Het zit in zijn DNA, Nederlanders willen het spel nu eenmaal van achteruit opbouwen", vervolgt de midvoor. "We weten wat we moeten doen en we moeten doen wat de manager graag wil. Natuurlijk zullen spelers als Wilfried Zaha en Ruben Loftus-Cheek centraler komen te staan op het veld. We hebben echter in de voorbereiding al geoefend met het nieuwe systeem; het is niet zo dat de manager er vandaag mee op de proppen is gekomen."