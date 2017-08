PSV meldt zich mogelijk in Arnhem of Almelo

Ondanks interesse van Real Madrid en Barcelona is Paulo Dybala niet van plan te vertrekken bij Juventus. Hij laat weten ‘voor altijd bij Juventus te willen blijven, als de clubvoorzitter dat wil’. (Mediaset)

AC Milan kan Carlos Bacca verhuren aan Sevilla. De Spaanse club heeft een huursom van twee miljoen euro over voor de Colombiaan en wil een optie tot koop bedingen ter waarde van dertien miljoen. (Mundo Deportivo)

Fiorentina en AC Milan naderen een akkoord over Nikola Kalinic. I Rossoneri hebben 25 miljoen euro geboden, maar de club uit Florence hoopt nog op een bedrag van dertig miljoen óf Luca Antonelli in de deal te kunnen betrekken. (La Gazzetta dello Sport)