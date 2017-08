‘Tactisch moet hij nog wel wat leren bij Ajax, hij is niet de slimste speler’

Terwijl de geruchten dat Davinson Sánchez bij Ajax gaat vertrekken steeds hardnekkiger worden, maakt aankoop en landgenoot Luis Orejuela zich op voor zijn eerste minuten in het shirt van Ajax. De rechtsback werd vorige week voor een bedrag van 3,65 miljoen euro overgenomen van Deportivo Cali en Daniel Cruz, de eerste Colombiaan die voor de Amsterdammers uitkwam, denkt dat zijn oude ploeg een goede slag heeft geslagen.

“Luis heeft enorm veel loopvermogen en bestrijkt daarmee de hele flank. Hij is ook behoorlijk snel en technisch aardig onderlegd. Alleen tactisch zal hij nog wel het een en ander moeten leren, want hij is niet de slimste speler”, legt de voormalige middenvelder uit in gesprek met de NOS. Cruz stond tussen 2000 en 2003 onder contract bij Ajax en speelde later nog voor Germinal Beerschot, Lierse SK, FC Dallas en Waasland-Beveren.

Voor een aantal Belgische clubs doet hij nog weleens scoutingswerk en Cruz is zodoende goed op de hoogte van het voetbal in Colombia. Hij verwacht dat Orejuela Sánchez achterna kan gaan: “Ik denk dat hij nog wel een stap hoger kan dan Ajax. En dat zei ik een jaar geleden ook over Sánchez.” De stopper van de Amsterdammers, die in verband wordt gebracht met clubs als Tottenham Hotspur, Real Madrid, Barcelona en Chelsea, is in het Zuid-Amerikaanse land het onderwerp van gesprek.

“Er is gigantisch veel aandacht voor hem in kranten en op tv.” De Colombianen hopen eigenlijk dat de 21-jarige verdediger het na één seizoen alweer voor gezien houdt in de Johan Cruijff ArenA: “Hij is onze beste verdediger dus men vindt hier dat hij toe is aan een grotere competitie, want daar spelen de andere top-internationals immers ook.”