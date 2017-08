Brands ontkent bod op De Jong: ‘Ik heb geen contact gehad’

Hannover 96 zou serieus geïnteresseerd zijn in Luuk de Jong. Er doken zelfs al berichten op dat de Duitse promovendus een bod zou hebben gedaan op de spits van PSV, maar dat is volgens Marcel Brands onzin. De technisch manager van PSV zegt tegenover Voetbal International dat er nog geen contact is geweest.

Er zouden veel clubs geïnteresseerd zijn in De Jong, waaronder dus Hannover 96. Eerder werd ook Crystal Palace in verband gebracht met de spits, maar daar is volgens Frank de Boer niets van waar. De manager van the Eagles zei tegenover Ziggo Sport: "Hij is vrij duur en niet precies wat we zoeken.” Sky Deutschland wist afgelopen week te melden dat Hannover 96 een bod van zeven miljoen had uitgebracht op De Jong.

“Ik heb geen contact gehad met Hannover 96”, laat Brands desgevraagd weten. PSV zou voorlopig een serieus bod afwachten, terwijl De Jong niet per se hoeft te vertrekken. De spits heeft het nog altijd goed naar zijn zin in Eindhoven en vertrekt alleen ‘als het plaatje klopt’. De laatste twee wedstrijden kreeg Jürgen Locadia van trainer Phillip Cocu de voorkeur boven De Jong.