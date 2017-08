Barcelona haalt op drie na duurste aankoop ooit uit China

Paulinho mag zich officieel speler van Barcelona noemen, zo laten de Catalanen maandagmiddag weten via de officiële kanalen. Met de overgang van de Braziliaan is een bedrag van veertig miljoen euro gemoeid, zijn transferclausule bij het Chinese Guangzhou Evergrande. Paulinho wordt dinsdag medisch gekeurd en zal vervolgens een meerjarig contract ondertekenen.

De komst van de 29-jarige Braziliaan hing al een aantal weken in de lucht, aangezien Barça en Guangzhou meerdere keren met elkaar om de tafel zaten. Eerder aanbiedingen van twintig en dertig miljoen werden echter door de Chinezen naar de prullenbak verwezen, waardoor Barcelona zich nu genoodzaakt ziet aan de volledige transferclausule te voldoen. Paulinho krijgt in het Camp Nou een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro mee en is na Neymar, Luis Suárez en Zlatan Ibrahimovic de op drie na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Voor David Villa en Marc Overmars werd eveneens veertig miljoen euro betaald.

Guangzhou Evergrande-trainer Luiz Felipe Scolari nam zondag al afscheid van zijn middenvelder: “Paulinho is een fantastische speler die een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd, zowel in clubverband als bij het nationale team van Brazilië. Het forse bedrag dat Barcelona heeft betaald om Paulinho in huis te halen is een groot compliment voor het voetbal bij Guangzhou Evergrande. We wensen hem het allerbeste toe bij zijn toekomstige avonturen.”

Barcelona wordt voor Paulinho de vierde Europese werkgever na eerdere periodes bij FC Vilnius, LKS Lodz en Tottenham Hotspur. Zijn tijd in de Premier League liep echter niet uit op een enorm succes en in 2015 maakte hij voor veertien miljoen euro de overstap naar China. In zijn thuisland speelde de 41-voudig Braziliaans international voor Pão de Açúcar, Bragantino en Corinthians.