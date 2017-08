Mourinho laat aankoop van 35 miljoen buiten selectie: ‘PL is niet makkelijk’

Manchester United trapte het nieuwe Premier League-seizoen met een overtuigende 4-0 overwinning op West Ham United zondag voortvarend af en miljoenenaankopen Romelu Lukaku en Nemanja Matic eisten meteen de hoofdrollen op. De andere grote aankoop van deze zomer, Victor Lindelöf, verscheen echter niet aan de aftrap en zat niet eens op de bank.

José Mourinho gunt de voor 35 miljoen euro van Benfica overgenomen Zweed de tijd om zich aan te passen: “Ik denk dat de wedstrijd tegen Real Madrid in de Super Cup te vroeg voor hem kwam. Hij speelde toen omdat Phil Jones en Eric Bailly allebei geschorst waren. Ik heb vaker spelers uit andere competities naar de Premier League gehaald en, normaal gesproken, is het niet makkelijk”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover verslaggevers.

“Het is anders voor Lukaku en Matic aangezien zij al jaren in de Premier League hebben gespeeld. Ik haalde Ricardo Carvalho in 2004 naar Chelsea en hij was een fenomenale verdediger, een van de beste centrale verdedigers in de Premier League. Maar hij had het ook moeilijk. Het was lastig voor hem om hier binnen te komen en zich aan te passen.”

“Ik denk dat Victor wat tijd nodig heeft en die tijd zal hij ook krijgen. Henrikh Mkhitaryan is weliswaar geen verdediger, maar hij had vorig seizoen ook tijd nodig. Dus laten we stapje voor stapje gaan, want Victor is een fantastische voetballer”, sluit Mourinho af. The Red Devils gaven deze zomer al bijna 165 miljoen euro uit, maar lijken nog niet klaar op de transfermarkt. De club praat weer met Internazionale over de komst van Ivan Perisic, terwijl ook Tottenham Hotspur-verdediger Danny Rose wordt genoemd als mogelijke versterking.