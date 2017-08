Utrecht-aanwinst: ‘Ik heb met jongens als Ibrahimovic en Pastore gespeeld’

FC Utrecht rondde vorige week de tijdelijke komst van Jean-Christophe Bahebeck af. De 24-jarige spits wordt komend seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain en is komende woensdag, als FC Utrecht het in eigen huis in de laatste voorronde van de Europa League opneemt tegen Zenit, al speelgerechtigd.

Het meespelen van de Fransman is echter onzeker, omdat hij nog niet fit is. “Ik ben nog niet honderd procent fit. Ik zit op zestig, zeventig procent. Ik ga hard werken om zo snel mogelijk aan te sluiten en hoop woensdag deel uit te kunnen maken van de selectie”, zegt Bahebeck in gesprek met De Telegraaf. De spits werd opgeleid bij Paris Saint-Germain, maar begint nu in Utrecht aan zijn vijfde huurperiode.

“Ik heb met jongens als Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi gespeeld, alle grote sterren van PSG. Paris Saint-Germain is de club van mijn hart, de club waar ik mijn opleiding heb gehad”, legt de Franse spits uit. Hij werd eerder verhuurd aan Troyes, Valenciennes, Saint-Étienne en Pescara. “Maar ik heb er geen probleem mee om de club te verlaten, want ik moet mijn eigen plekje in het voetbal veroveren.”

Het is nog onzeker of Yassin Ayoub en Anouar Kali van de partij zijn als FC Utrecht het opneemt tegen Zenit. Ayoub liep in de wedstrijd tegen ADO Den Haag een blessure op, maar heeft goede hoop dat hij komende woensdag kan spelen. “Ik heb een flinke schop gehad, maar ik ben er ook uitgegaan omdat we geen risico wilden nemen met het oog op de wedstrijd van woensdag. Mede daardoor denk ik de wedstrijd tegen Zenit te kunnen halen. Dat is een wedstrijd die ik per se niet wil missen.”