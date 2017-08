‘Dessers laat zien in Eredivisie te kunnen scoren terwijl Boere op de bank zat'

Afgelopen weekend is de Eredivisie weer begonnen en speelronde een zit erop! Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat er zich daar afspeelt en na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Op maandag vraagt de redactie hem naar zijn bevindingen en rapporteert hij over de wedstrijden, interviews en meest opvallende momenten van het weekeinde.

Justus, we zijn weer begonnen! Waar ben je deze eerste speelronde geweest?

“Na het echec in de Europa League tegen Osijek was ik benieuwd hoe PSV voor de dag zou komen in de eigen Eredivisie en dus was ik zaterdagavond aandachtig toeschouwer bij het duel tegen AZ. De Eindhovenaren trokken aan het langste eind (3-2), maar zoals ik na afloop tegen Marco van Ginkel zei eindigt PSV met dit voetbal aan het eind van het seizoen met een doelsaldo van honderd voor en vijftig tegen. Aanvallend was het met behulp van aanwinst Hirving Lozano af en toe sprankelend, maar verdedigend was het bijzonder pover. Het was dan ook niet voor niets dat Joshua Brenet na amper een half uur speler werd vervangen door Kenneth Paal. Dat terwijl de twintigjarige jongeling eigenlijk een aanvallend ingestelde speler is en zijn rol als linksback als noodoplossing geldt.”

PSV won dus, maar hoe kwam AZ voor de dag?

“Best heel behoorlijk en AZ had zelfs zestig procent balbezit. John van den Brom heeft deze zomer stevig doorgeselecteerd en keuzes gemaakt. Hij heeft besloten dat er voor Ben Rienstra, Muamer Tankovic en IIlias Bel Hassani geen toekomst bij AZ meer is en de eerste twee zijn inmiddels vertrokken. Joris van Overeem, die vorig jaar nog op een zijspoor belandde, heeft juist daardoor wel perspectief gekregen en zette met zijn spel de goede lijn uit de voorbereiding voort. De achterhoede van de Alkmaarders zag er trouwens niet altijd even lekker uit, dus dat is wel een aandachtspunt. De nare blessure van Calvin Stengs zal echter vooral hetgeen zijn dat me bijblijft van dit duel. Aanvoerder Ron Vlaar was na de wedstrijd ook zichtbaar aangedaan door het incident.”

PSV won wat gelukkig, maar niet veel later verloor Ajax behoorlijk ongelukkig niet waar?

“Ja, vanaf de schermen zagen wij in het perscentrum hoe Heracles voor het eerst sinds 1965 Ajax versloeg. Ze schoten acht keer op doel en Bram Castro kwam voor zijn ploeg tot maar liefst tien reddingen. Ajax kwam nog wel op voorsprong door een snoeihard schot van Hakim Ziyech na een goede voorbereidende actie van Amin Younes, maar door Paul Gladon en Brandley Kuwas werd het 2-1. Davinson Sánchez was wegens de transferperikelen niet van de partij en Mitchell Dijks mocht daarom in de basis starten. Uiteindelijk kende Ajax ondanks de 29 doelpogingen wederom een moeizame seizoensstart, zo erkende ook de jarige Matthijs de Ligt na afloop."

Feyenoord pakte zondagmiddag in eigen huis wel gewoon de volle buit.

“Ja, dat is tegenwoordig eigenlijk wel een zekerheidje in de Kuip. Justin Bijlow moest door de blessures bij Brad Jones en Kenneth Vermeer het doel verdedigen en maakte een prima indruk. Verder zijn de spelers op de backposities vervangen, speelt Jean-Paul Boëtius dit jaar op de plek van Eljero Elia en is Dirk Kuyt met voetbalpensioen. Feyenoord was niet groots zondagmiddag, maar pakte wel gewoon de punten en had bijna driekwart van het balbezit. Nieuwelingen Jeremiah St. Juste en Sofyan Amrabat moest op de bank beginnen, maar konden bij hun invalbeurt rekenen op een warm welkom van het Rotterdamse legioen.”

Wat viel je verder nog in dit eerste Eredivisieweekend?

“Utrecht kwam flitsend uit de startblokken en Cyriel Dessers liet met twee goals meteen even zien dat hij ook in de Eredivisie kan scoren, terwijl die andere Jupiler League-sensatie Tom Boere bij FC Twente op de bank moest beginnen omdat hij in de voorbereiding onvoldoende wist te overtuigen. VVV won intussen ook overtuigend met 3-0 en distantieerde zich meteen nadrukkelijk van de rol van degratatiekandidaat. Het aantrekken van Tarik Tissoudali lijkt zowel in de voorbereiding als in dit eerste competitieduel een schot in de roos. Verder was lijstaanvoerder Vitesse erg overtuigend en speelde PEC Zwolle een zeer behoorlijke tweede helft. De derby van het Noorden was een aantrekkelijk slot van het weekend en Reza Goochannejhad en Mimoun Mahi voeren samen de topscorerslijst van 2017 aan met elk dertien treffers.”