Fantasy Football round-up #1: Ziyech, Dessers en Rashica in eerste dreamteam

De eerste speelronde van de Eredivisie zit erop. Na speelronde 1 heeft de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) een duidelijke koploper: manager ChefD verzamelde dit weekend 84 punten en blijft de concurrentie ver voor. Een round-up van speelronde 1!

Team van de Week

De Eredivisie heeft op dit moment vier topscorers: Cyriel Dessers, Simon Gustafson, Mimoun Mahi en Morten Thorsby. Als je er daarvan twee in je team hebt, ben je al een heel eind. Weekwinnaar ChefD selecteerde Dessers en Gustafson en zag bovendien de doelpunten aankomen van Bram van Polen, Mustafa Saymak, Thomas Bruns, Hakim Ziyech, Nicolai Jörgensen en Milot Rashica. Het leverde hem een totaal van 84 punten op; nummer twee FC Gattuso volgt met 76 punten.

Het beste team van de eerste speelronde.

Week 2

Iedere week kun je drie transfers doorvoeren. Daarbij kan het handig zijn om een blik te werpen op het schema van de volgende speelronde. Neemt Feyenoord in Kralingen revanche voor de verloren 'kampioenswedstrijd' van vorig seizoen? Herpakt Ajax zich in eigen huis tegen FC Groningen, en, voor menig Fantasy-manager nog belangrijker: is Davinson Sánchez er dan nog bij? Houdt FC Utrecht ook thuis tegen Willem II weer de nul?

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number 1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!