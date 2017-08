Willem II haalt vervanger Kali op bij AZ: ‘Hij voldoet aan het plaatje’

Ben Rienstra speelt het aankomende seizoen op huurbasis voor Willem II, zo hebben de Tilburgers en AZ maandagochtend bekend gemaakt via de officiële kanalen. De tijdelijke overstap van de middenvelder hing al enige tijd in de lucht en trainer Erwin van de Looi liet zondag al weten dat de transfer zo goed als rond was.

Rienstra wordt in Tilburg de vervanger van de naar FC Utrecht teruggekeerde Anouar Kali, zo laat technisch directeur Joris Mathijsen weten op de website van zijn club: “‘Door het vertrek van Kali zochten wij een ervaren controlerende middenvelder, het liefst een die de Nederlandse taal beheerst. Ben voldoet volledig aan dat plaatje en we zijn dan ook erg verheugd met zijn komst naar Willem II.”

Rienstra kon ook rekenen op belangstelling uit het buitenland, waar onder meer PAOK Saloniki en Rosenborg geïnteresseerd waren. De 27-jarige Alkmaarder koos in overleg met zijn gezin echter voor een binnenlandse overstap. Bij Willem II hoopt hij zijn stempel te kunnen drukken: “In dit jonge elftal ben ik een van de meer ervaren jongens en ik schroom dan ook niet om mijn verantwoordelijkheden te krijgen en te nemen.” Rienstra, die eerder voor Heracles Almelo en PEC Zwolle speelde, heeft bij AZ nog een contract tot volgend jaar.