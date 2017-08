Kritiek op nieuw kunstgrasveld van PEC Zwolle: ‘Het leek wel een hockeyveld’

Bij PEC Zwolle werd deze zomer een nieuw kunstgrasveld in gebruik genomen. Christian Kum raakte afgelopen zondag in de wedstrijd tussen de Zwollenaren en Roda JC Kerkrade al snel geblesseerd aan zijn knie. De verdediger was niet te spreken over het nieuwe veld in het MAC3PARK Stadion.

“Het leek wel een hockeyveld. Ik snap wel dat clubs voor kunstgras kiezen, want het is financieel aantrekkelijker. Maar als je dan toch een matje neerlegt, kies dan voor een goeie”, zegt Kum in een interview met De Telegraaf. PEC Zwolle won uiteindelijk met 4-2 van Roda JC. “Dit was echt niet best. Ik weet natuurlijk niet of ik deze knieblessure anders niet had opgelopen, maar er gingen wel opvallend veel spelers naar de grond..”

Overigens ligt er in Kerkrade ook een kunstgrasveld en PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen denkt niet dat de grasmat daar veel beter is. “Bovendien is deze mat veel beter dan die van vorig seizoen. Toen kon je een dag na de wedstrijd haast niet meer bewegen, joh”, stelt de verdediger. “Daar hebben we nu geen last meer van. Er zit veel meer demping in. En de uitstraling van het veld schijnt over een maandje beter te zijn. Die nieuwe vulling moet er even ingetrapt worden.”