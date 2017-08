‘Ik zou altijd de voorkeur geven aan Luuk de Jong’

Jürgen Locadia kreeg de afgelopen twee wedstrijden bij PSV de voorkeur boven Luuk de Jong. Ben Wijnstekers kan die keuze van trainer Phillip Cocu niet zo goed begrijpen. De oud-speler van Feyenoord zou altijd de voorkeur geven aan De Jong, die momenteel in verband gebracht wordt met een transfer naar het buitenland.

“Locadia heeft een bepaalde dreiging, maar zet zijn acties vaak te ver door. Natuurlijk is het zo dat Luuk de Jong het afgelopen seizoen niet gebracht heeft wat we van hem mogen verwachten, maar met zijn loopacties kwam hij wel vaak in scoringspositie. Locadia moet het veel meer hebben van schoten van afstand”, zegt Wijnstekers tegenover De Telegraaf. De Jong bleef in de wedstrijd tegen AZ negentig minuten op de bank.

“Ik zou altijd de voorkeur geven aan Luuk de Jong”, vervolgt de oud-international zijn verhaal. Locadia raakte onlangs in opspraak door een interview dat hij aan FOX Sports gaf nadat PSV voor de tweede keer verloren had van NK Osijek. “Persoonlijk vind ik het moeilijk om bij zo'n wedstrijd het gevoel op te roepen. Het is niet hetzelfde als je tegen Bayern München speelt natuurlijk, dan komt het gevoel vanzelf”, zei Locadia.

“Wellicht heeft die jongen het anders bedoeld, maar dat kan je toch niet zeggen”, zegt Wijnstekers over het interview dat Locadia gaf. “Daar moet hij gewoon slimmer in zijn. Als ik supporter van PSV was, zou ik daar ook heel boos over worden. De wedstrijd tegen Osijek was juist heel belangrijk voor de Eindhovenaren.”