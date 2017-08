Zidane geniet van prachtgoal: ‘Wat hij presteert, is fenomenaal’

Real Madrid boekte zondagavond een belangrijke 1-3 overwinning op Barcelona en heeft de Supercopa daardoor voor het grijpen. De laatste treffer werd gemaakt door Marco Asensio, die na 68 minuten was ingevallen voor Mateo Kovacic en met een venijnig hard schot in de korte hoek de eindstand op het scorebord zette.

“Asensio verrast mij niet meer”, zei trainer Zinédine Zidane op de persconferentie. “Wat hij presteert, is fenomenaal. Hij is snel en raakte de bal erg goed. We zijn blij met hem en met alle andere spelers. Het is niet makkelijk om in zo’n wedstrijd in te vallen. Hij viel in, kreeg snel grip op de wedstrijd en maakte het verschil.”

ViDEO📽 | Voor wie hem gemist heeft, hier zie je de GENIALE goal van Marco Asensio Willemsen! Geplaatst door voetbalzone op zondag 13 augustus 2017

“Isco, Kovacic en alle anderen speelden een geweldige wedstrijd. We moeten de teamprestatie benadrukken”, aldus de Fransman. De return staat voor komende woensdag op het programma en een kleine nederlaag zou voor Real Madrid dus kunnen volstaan.

De 21-jarige Asensio komt uit de jeugd van Real Mallorca en maakte in de zomer van 2015 voor circa drieënhalf miljoen euro de overstap naar Real. Hij werd een seizoen verhuurd aan Espanyol en na 4 doelpunten in 37 wedstrijden keerde hij terug bij Real. De linkspoot staat in dienst van De Koninklijke inmiddels op 11 treffers in 40 wedstrijden.