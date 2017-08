‘Zij vonden het een verantwoord risico om Keizer in het diepe te gooien’

Ajax kende zaterdagavond een valse start in Almelo. De Amsterdammers gingen in de slotfase met 2-1 onderuit tegen Heracles, waardoor de druk volgens Valentijn Driessen al oploopt. Hij stelt dat Marc Overmars, Dennis Bergkamp en Edwin van der Sar een risico hebben genomen door Marcel Keizer al vroeg in het diepe te gooien.

“Die drie stellen de selectie samen en vonden het een verantwoord risico om de onervaren Keizer in het diepe te gooien en hem niet één of twee jaar te laten meelopen met een geroutineerde trainer, die hem wegwijs zou maken in het topvoetbal. Zoals ook Keizers voorkeur had”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. Een goed resultaat komende donderdag in de thuiswedstrijd tegen Rosenborg BK is dus belangrijk.

Volgens Driessen volgen er voor Keizer komende weken de nodige dilemma’s. “De roep om Huntelaar zal vanwege doelpuntendroogte bij Dolberg toenemen en als de Colombiaan Luis Orejuela een schot in de roos is, komt aanvoerder Joël Veltman in het gedrang”, concludeert de journalist van De Telegraaf. Volgende week zondag ontvangen de Amsterdammers FC Groningen in de tweede speelronde van de Eredivisie.

“Dan is er de steeds terugkerende kwetsbaarheid van Lasse Schöne waarop Ajax niet heeft geanticipeerd bij de samenstelling van de selectie”, vervolgt Driessen zijn verhaal. “Dat gaat ten koste van de iedere keer uitblinkende Donny van de Beek op wie roofbouw wordt gepleegd hoewel hij pas net komt kijken.”