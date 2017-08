Kluivert en Davids komen in opspraak: ‘Zij legitimeren het regime’

Patrick Kluivert en Edgar Davids waren zaterdag in Zimbabwe om te helpen bij de organisatie van een benefietwedstrijd voor oud-voetballers van Barcelona. De oud-profs gingen daarbij ook op de foto met de 93-jarige president Robert Mugabe en Kluivert overhandigde hem tevens een Barcelona-shirt met Mugabes naam erop.

Het bezoek van Kluivert en Davids aan Mugabe is hen op veel kritiek komen te staan, van onder meer oppositiepartij MDC en Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de twee zich hebben laten gebruiken voor de pr van een dictatuur: “Zij legitimeren het regime van Mugabe”, aldus woordvoerder Emile Affolte tegen de NOS.

“De oppositie voelt zich geschoffeerd. Het is een klap in het gezicht van mensen die de situatie willen verbeteren”, klinkt het. Kluivert heeft aan het Algemeen Dagblad laten weten dat hij was uitgenodigd door het Ministerie van Sport en dat hij geen reden zag om de uitnodiging af te slaan, hoewel hij bekend was met de reputatie van Mugabe.