Lozano blinkt meteen uit: ‘Hij raakt niet zo snel in paniek’

Net als Maxime Lestienne en Gastón Pereiro is Hirving Lozano goed begonnen aan zijn avontuur bij PSV, want de aanvaller speelde zaterdag uitstekend tegen AZ en maakte tevens zijn eerste doelpunt. Hans Westerhof heeft er vertrouwen in dat Lozano in tegenstelling tot Lestienne en Pereiro eerder dit niveau kan vasthouden.

De directeur van Pachuca kent Lozano al sinds diens zestiende. “Ik ben bij hem totaal niet bang dat hij flegmatiek zal zijn”, vertelt hij in het Algemeen Dagblad. “Hij is geen achttien meer en zoals ik hem ken, is het ook geen jongen die in paniek zal raken als-ie straks twee of drie keer slecht speelt.”

Lozano gaf in juni zijn jawoord aan PSV en na de Confederations Cup zette hij zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2023. Het is niet bekend hoeveel PSV betaald heeft, maar het is wel duidelijk dat PSV een fors percentage van de transfersom moet afstaan aan Pachuca wanneer Lozano weer eens een transfer maakt.