‘Blije’ Neymar: ‘Mensen denken dat je dood gaat als je Barcelona verlaat’

Neymar had zondagavond een belangrijk aandeel in de 0-3 overwinning van Paris Saint-Germain op Guingamp. De Braziliaanse recordaankoop verzorgde een doelpunt en een assist in zijn eerste wedstrijd voor les Parisiens en werd uitgeroepen tot man of the match. Na afloop liet Neymar weten dat hij blij was met zijn debuut bij de Franse grootmacht.

“Ik ben heel rustig, ik wist dat het moeilijk was om Barcelona te verlaten. Maar ik ben nu heel blij om hier te zijn”, zegt Neymar in gesprek met Canal+. “Mensen denken dat je dood gaat als je Barcelona verlaat, maar het tegenovergestelde is waar. Ik ben springlevend. Het voetbal is hetzelfde, ik speel en ben gelukkig. Alleen het land, de stad en het team zijn veranderd, het spel is hetzelfde.”

“Het belangrijkste was winnen, maar ik ben blij dat ik ben uitgeroepen tot man of the match”, vervolgt de Braziliaan, die door Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro werd overgenomen van Barcelona. Na twee wedstrijden hebben les Parisiens zes punten verzameld in de Ligue 1. “Het team heeft het geweldig gedaan en ik ben blij met het doelpunt en de assist, maar de overwinning is het belangrijkste.”

Samen met Edinson Cavani en Ángel Di Maria vormde Neymar de voorste linie van Paris Saint-Germain. “Ik wist dat Cavani een fantastische speler is. We proberen elkaar steeds beter te leren kennen, maar de eerste wedstrijd was een succes”, stelt Neymar. “Als je zulke spelers hebt, is alles een stuk makkelijker.”