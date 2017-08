‘Ik sla Ajax en Feyenoord nog altijd veel hoger aan dan PSV’

PSV startte het Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een 3-2 overwinning op AZ. De geplaagde ploeg van trainer Phillip Cocu kon de zege goed gebruiken, maar Willem van Hanegem is niet van mening dat het lek meteen boven is bij de Eindhovenaren. De Kromme schat Ajax en Feyenoord een stuk hoger in dan PSV.

“PSV won de wedstrijd, maar laten ze daar nou asjeblieft niet denken dat het lek meteen boven is, want AZ was voetballend gewoon een klasse beter. Geef ze een goede keeper en wat meer snelheid in het hart van de verdediging en die ploeg wordt met twee vingers in de neus vierde in de Eredivisie”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij was daarom niet al te enthousiast over PSV.

“Ik sla Ajax en Feyenoord nog altijd veel hoger aan dan PSV, waar alleen die Mexicaan Hirving Lozano mij echt kon bekoren”, stelt de Kromme. Hij zag Ajax in Almelo met 2-1 verliezen van Heracles. “Toch lijkt mij dat geen reden voor paniek, want tegen Nice heb ik dingen bij Ajax gezien die veelbelovend waren. Er wordt nu meteen gewezen naar Marcel Keizer omdat Ajax zo onthutsend zwak verdedigde, maar heb ik datzelfde euvel vorig seizoen niet ook met de regelmaat van de klok voorbij zien komen?”

Van Hanegem herinnert zich de Europese wedstrijden tegen Schalke 04 en Olympique Lyon, waarin Ajax volgens hem ook ‘de deur wagenwijd openzette’. “Alleen liep het toen wonderwel goed af. Nu een keertje niet, dat zat er in, hè. Matthijs de Ligt, ook in mijn ogen een groot talent, moet nu trouwens wel wat progressie gaan maken, want hij blijft te veel onnodige fouten maken.”