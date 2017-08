‘Ajax zou voor hen ruim 150 miljoen euro kunnen ontvangen’

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Ajax na Davinson Sánchez meer belangrijke spelers laat gaan, maar de telefoon van directeur spelersbeleid Marc Overmars staat wel roodgloeiend. Volgens De Telegraaf stromen de aanbiedingen voor met name vier voetballers van de Amsterdammers binnen in de Johan Cruijff ArenA.

“Er liggen (direct of indirect) biedingen voor André Onana, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg, voor wie Ajax samen ruim honderdvijftig miljoen zou kunnen ontvangen. Er klinkt (zolang het verantwoord is) steevast: niet te koop!”, zo valt er in het dagblad te lezen.

Ajax vindt het financiële aspect in principe ondergeschikt aan het sportieve, zo klinkt het, maar toch lijkt men deze week afscheid te nemen van Sánchez. Een bod van veertig miljoen euro van Tottenham Hotspur werd afgewezen, maar die club is nog altijd geïnteresseerd en ook Real Madrid en Chelsea zijn in de markt voor de Colombiaan.