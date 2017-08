Diego Costa haalt uit naar Conte: ‘Ik ben geen crimineel!’

Diego Costa werd vorig seizoen met twintig doelpunten topscorer van Chelsea, maar komt niet meer in de plannen van Antonio Conte voor en weigert met de beloften mee te trainen. Hij is derhalve beboet met enkele weeksalarissen en hoopt dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan zijn periode op Stamford Bridge, zo bevestigt de Braziliaanse Spanjaard in gesprek met de Daily Mail.

Diego Costa spreekt van een ‘vreemde zomer’. Hij kreeg per sms te horen dat manager Conte hem niet meer nodig heeft en zette vervolgens zijn zinnen op een transfer naar Atlético Madrid, maar de onderhandelingen zijn nog altijd niet afgerond en Diego Costa overweegt nu zelfs juridische stappen om een overstap mogelijk te maken. Hij houdt zijn conditie op peil in zijn geboorteland en is niet van zins om op korte termijn terug te keren bij the Blues.

“Ik zou niet in de kleedkamer van het eerste elftal mogen zitten en zou geen contact mogen hebben met die jongens. Ik ben geen crimineel! Ik denk niet dat dit eerlijk is, denk niet dat ik het verdiend heb om zo behandeld te worden. Ze hebben mij een week extra vrijaf gegeven, maar na die week heb ik alleen maar boetes ontvangen. Ze willen dat ik met de beloften train, maar dat ga ik niet doen. Ik ben geen crimineel en ben hier niet de schuldige.”

“Dus: als ze mij boetes willen opleggen, dan doen ze dat maar. Het is mijn wens om naar Atlético te gaan. Ik heb tegen directrice Marina Granovskaya gezegd: ‘als de manager mij niet wil hebben, dan wil ik naar Atlético’. Ik heb alle andere aanbiedingen afgewezen. Ze wilden mij aan China of aan andere ploegen verkopen. Maar als ik vertrek, dan ga ik naar de club waar ík naartoe wil, niet naar de club die simpelweg het meeste betaalt”, aldus Diego Costa.

Als de spits naar Atlético gaat, dan mag hij vanwege het transferverbod pas in januari in actie komen voor los Colchoneros. Dat vindt hij geen probleem: “Ik sta er zelfs voor open om een heel jaar in Brazilië te blijven zonder wedstrijden te spelen, ook als Chelsea mij dat hele jaar boetes blijft opleggen. Ik zal sterker terugkomen. Maar als ik degene was die fout zit, zou ik natuurlijk al terug zijn gegaan en zou ik alles doen wat ze mij vertellen.”

Diego Costa stond naar eigen zeggen op het punt om een nieuw contract te tekenen in Londen, maar Conte dwarsboomde die plannen: “Zijn ideeën zijn duidelijk en staan vast. Ik heb gezien wat voor persoon hij is. Hij heeft een heel eigen mening en wijkt daar niet van af. Ik respecteer hem als trainer, hij is een geweldige coach, maar niet als mens. Hij is geen coach die close is met zijn spelers, hij bewaart veel afstand. Hij beschikt niet over enig charisma.”

“Er zijn talloze manieren om uit elkaar te gaan, maar dat doe je niet door even een tekstberichtje te sturen”, verwijst Diego Costa naar de sms die hij van de Italiaan kreeg. “Je moet eerlijk zijn, moet zoiets vertellen recht in iemands gezicht. Ik was toen boos, maar nu ben ik rustiger. Ik heb de sms niet verwijderd. Als mensen beweren dat ik lieg, dan kan ik hen het berichtje laten lezen.” De 28-jarige Diego Costa ligt nu nog tot de zomer van 2019 vast bij Chelsea.